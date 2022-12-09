Агент считает, что Гедес вряд ли приедет в Россию

Футбольный агент Сезар Ботега считает, что переход форварда «Коринтианса» Рожера Гедеса в РПЛ вряд ли состоится.

«Нет, сейчас переход в Россию было бы очень сложно осуществить», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

25-летний бразилец в прошедшем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Бразилии, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Он пришел в команду в августе из китайского «Шаньдун Тайшань». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

За бразильский клуб игрок выступает под трехзначным номером — 123.