Селюк: «Уйдет Плутник из «Локомотива» или не уйдет — разницы большой нет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о возможном уходе Александра Плутника с должности председателя совета директоров «Локомотива».

«Слышал, что вместо Плутника планируется Нагорных, но они же многие вещи делали вместе, более того, он прикрывал... Если Плутник уйдет по собственному желанию, то он молодец. Значит, он берет часть вины на себя и понимает, что были и его ошибки. Уйдет он или не уйдет — разницы большой нет» — цитирует Legalbet Селюка.

Агент назвал Плутника жертвой бывшего спортивного директора клуба Томаса Цорна.

«Если он не уйдет, то надо провести работу над ошибками. Вряд ли будет проведена такая же кампания, которая была при Цорне. Не думаю, что Плутник реально виноват в том, что он доверился вот этой компании. Так понимаю, Цорн его запутал именами, но это оказались просто звуки. Оказалось, просто грабили. Возможно, Плутник не очень хорошо разбирается в футболе, доверился вот этим ребятам, а его просто подставили. Считаю, что это жертва этой же группы», — резюмировал он.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.