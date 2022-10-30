Шикунов объяснил, почему Соболев лучший нападающий «Спартака» последних пяти лет

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

Шикунов считает его лучшим форвардом клуба за последние пять лет.

«Соболева уже сейчас можно назвать лучшим нападающим «Спартака» последних четырех-пяти лет. Такого игрока в команде давно не было. Один из его главных плюсов заключается в универсальности. Саша действует не только на позиции центрфорварда, но может и отойти назад, сыграть из глубины поля. Он и принимает мяч, и отдает. Именно поэтому у него столько результативных передач. Кроме того, Соболев научился держать борьбу. Раньше у него с этим были проблемы, после единоборств он постоянно падал. Его даже подкалывать из-за этого начали, «дельфинчиком» называть. Но в последнее время Соболев заметно окреп и теперь сам продавливает соперника», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

25-летний Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов».

В текущем сезоне на его счету 17 матчей за клуб во всех турнирах, 9 голов и 6 результативных передач.