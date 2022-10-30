Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:54

Шикунов объяснил, почему Соболев лучший нападающий «Спартака» последних пяти лет

Руслан Минаев
Telegram Новости

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

Шикунов считает его лучшим форвардом клуба за последние пять лет.

«Соболева уже сейчас можно назвать лучшим нападающим «Спартака» последних четырех-пяти лет. Такого игрока в команде давно не было. Один из его главных плюсов заключается в универсальности. Саша действует не только на позиции центрфорварда, но может и отойти назад, сыграть из глубины поля. Он и принимает мяч, и отдает. Именно поэтому у него столько результативных передач. Кроме того, Соболев научился держать борьбу. Раньше у него с этим были проблемы, после единоборств он постоянно падал. Его даже подкалывать из-за этого начали, «дельфинчиком» называть. Но в последнее время Соболев заметно окреп и теперь сам продавливает соперника», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

25-летний Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов».

В текущем сезоне на его счету 17 матчей за клуб во всех турнирах, 9 голов и 6 результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-nazval-soboleva-silneyshim-napadayushhim-spartaka-poslednih-pyati-let

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русская гимнастка объявила о завершении карьеры в сборной Латвии. Поступила по совести
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
ВС России овладели опорными пунктами и господствующими высотами в ДНР
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
Захарова обвинила Киев в разрыве зерновой сделки
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гаджиев — об удалении Гогниева: «Ему нужно управлять эмоциями»

«Сочи» — «Урал»: видео голов