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Сегодня, 16:54

Павел Стипиди: «Дзюба должен понимать, что ему никто таких денег как раньше не даст»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный функционер Павел Стипиди поделился мнением о востребованности форварда Артема Дзюбы в РПЛ.

«На сегодняшний день каждый футболист должен знать свой потенциал, знать свое время игры в футбол и немного опускаться с неба на землю. Писали много, что он будет в Европе и где-то еще. Я давно сказал, что там он никому не нужен и предположил, что скорее всего может заинтересоваться Турция, но там специфический чемпионат. Его агенты обиделись, что я такой прогноз дал. Сама жизнь показала, что он попал в Турцию, как я предполагал, но не на долго.

Он должен понимать, что ему никто таких денег как раньше не даст. Мое мнение таково, что ему нужно было опуститься на дивизион ниже в команду, которая ставит задачу выхода в премьер-лигу и помочь ей. Тем самым, он продлил бы себе карьеру на два — три сезона», — сказал Стипиди Vprognoze.ru.

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10559342-stipidi-o-dzyube-kazhdyj-futbolist-dolzhen-opuskatsya-s-neba-na-zemlyu.html
Артем Дзюба
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