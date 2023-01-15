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Павел Стипиди: «Никто никогда не звал Захаряна в «Челси», даже смешно слушать такое»

Мария Гусева
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Футбольный функционер Павел Стипиди оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна перейти в «Челси».

«Никто никогда не звал Захаряна в «Челси». Возможно, на уровне обывательском разговор велся, — цитирует Vprognoze.ru Стипиди. — О каком Захаряне речь может идти в «Челси»? Даже смешно слушать такое. Если почитать то, что пишут, то «Севилья» уже половину московских игроков хочет скупить. «Севилья» интересуется Сычевым — это смешно. Никто никого не звал. Мы не дураки, понимаем, что при этих условиях никто наших футболистов звать в Европу не будет. Они — не Овечкины в хоккее, ни одного такого футболиста у нас нет, как Овечкин. В хорошее время наших футболистов никто не звал. После Аршавина почти никого — только Миранчук и Головин. И больше не позовут».

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси». 9 января СМИ писали, что «Челси» все еще сохраняет интерес к футболисту, сам Захарян заявил, что устал от этих разговоров.

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Источник: Vprognoze.ru

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