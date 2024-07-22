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Сегодня, 12:30

Белоус об Угальде: «Бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Оренбурга». Но как тратятся деньги?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

— Когда зимой Угальде перешел в московский клуб, Игорь Корнеев заявил, что до конца сезона он не наберет ни одного балла результативности в РПЛ. В итоге костариканец в чемпионате не забил и не отдал. Вы тоже в нем ничего не видите?

— Ну сегодня же он вышел на замену и не усилил игру. Вообще не усилил! По-моему, это очевидно. Бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Оренбурга». Но как тратятся деньги? Где логика в селекции? Такое ощущение, что никто не несет ответственности за конкретные шаги... И на выходе мы получаем тот невыразительный футбол «Спартака», свидетелями которого сегодня стали.

Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Если Соболев продолжит так же играть, будет, как Дзюба, искать себе команду». Белоус о провале «Спартака» в Оренбурге

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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