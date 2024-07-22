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Белоус: «Спартак» должен подписывать игроков не старше 24 лет. Зачем нужен Виллиан Жозе?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» признался, что не понимает, зачем «Спартак» приобрел бывшего нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.

— «Спартак» подписал экс-форварда «Бетиса» Виллиана Жозе. Однако тот так и не набрал еще форму и даже не прилетел в Оренбург. Удивительный случай?

— Да дело даже не в его кондициях, хотя и тут можно задавать вопросы, а в клубной стратегии. Мы в свое время в ФК «Москва» четко прописывали критерии. Понимали, что нам нужны ликвидные игроки. Это значит, что футболист должен у нас три-четыре года отыграть, а потом мы его еще можем продать и заработать. Поэтому, на мой взгляд, «Спартак» должен подписывать исполнителей не старше 24 лет. А какой возраст у этого бразильца?

 
Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Если Соболев продолжит так же играть, будет, как Дзюба, искать себе команду». Белоус о провале «Спартака» в Оренбурге

— 32 года.

— Вот и я про то же. 32-летний футболист, как правило, уже едет с ярмарки. Для чего его брали? Контролирует ли совет директоров клуба такие сделки? Кто вообще в «Спартаке» отвечает за селекцию, трансферную стратегию?

Виллиан Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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