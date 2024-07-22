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Сегодня, 12:00

Белоус: «Спартак» запросил у «Зенита» неадекватные деньги за Соболева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» рассказал, что не верит в переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Вы уже не верите, что Соболев перейдет в «Зенит»?

— Знаю, какие деньги запросил «Спартак» у «Зенита» за своего форварда. На мой взгляд, они неадекватные. Скорее всего, трансфер не состоится. Да и маловероятно, что Соболев впишется в манеру игры питерцев. Да, Сергей Богданыч Семак говорит, что ему нужен силовой нападающий. Однако, думаю, сине-бело-голубые могут найти вариант и получше.

— Говоря о неадекватных деньгах, имеете в виду 12 миллионов?

— Да. Слишком много за Соболева. Вы же видите, как он играет. Если продолжит в том же духе, то будет, как и Дзюба, искать себе команду.

 
Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Если Соболев продолжит так же играть, будет, как Дзюба, искать себе команду». Белоус о провале «Спартака» в Оренбурге

27-летний Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, в сезоне-2023/24 форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

 

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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