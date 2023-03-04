«Карпаты» отказались играть в форме Joma из-за «Зенита»

«Карпаты» отказались выступать в форме испанского производителя спортивной одежды Joma из-за «отсутствия четкой позиции по прекращению работы на российском рынке».

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила у компании объяснений из-за логотипа на форме «Зенита».

«ФК «Карпаты» сменил поставщика спортивной формы и экипировки всех клубных команд. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке», — цитирует заявление клуба РИА «Новости Спорт».