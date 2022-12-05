Представитель Чернова: «Пока не разговаривали о будущем Евгения ни с «Ростовом», ни с «Краснодаром»

Футбольный менеджер Александр Маньяков рассказал, что пока не обсуждал с клубами будущее защитника Евгения Чернова.

30-летний футболист принадлежит «Краснодару», но в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Ростов».

«Пока не разговаривали ни с «Ростовом», ни с «Краснодаром», — цитирует Маньякова «РБ Спорт». — Пока ничего не было, и мы не форсировали события. Чего хотел бы сам Чернов? Давайте сперва дождемся окончания сезона и затем уже будем что-то говорить. Зимой по нему никаких вопросов обсуждаться не будет».

В текущем сезоне Чернов провел 19 матчей в составе «Ростова» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.