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Сегодня, 18:08

Футбольный менеджер Сафонов назвал сумму возможного трансфера Сафонова в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов оценил шансы на переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Зенит».

«Не думаю, что вообще «Краснодар» хочет опускать Сафонова. Сумма возможного трансфера? Где-то 25-30 миллионов? Думаю, что для «Газпрома» все реально. Просто я не уверен, что Галицкий захочет. Он берет тренера иностранца, выстраивает команду. Не вижу смысла для «Зенита». Они и с этими вратарями чемпионами становятся. Есть ли смысл ему переходить в «Зенит» без еврокубков? Тоже не вижу особого смысла. По деньгам Галицкий может любые дать», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

23-летний вратарь выступает за «Краснодар» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 31 мяч и шесть раз отстоял на ноль.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/futbolnyy-menedzher-safonov-nazval-summu-vozmozhnogo-transfera-safonova-iz-krasnodara-v-zenit-
Матвей Сафонов
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