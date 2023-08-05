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Сегодня, 20:23

Белоус: «Файзуллаев поможет нападению ЦСКА, у него достаточная техника и скорость»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный менеджер Юрий Белоус оценил перспективы новичка ЦСКА Аббоса Файзуллаева.

«На юношеском уровне он неплохо смотрелся, был одним из лидеров, и вся его команда была хорошая. Это очень хорошее поколение футболистов. Насколько он сможет быть адаптирован к ЦСКА, сложно говорить, потому что это во многом зависит от главного тренера. Но раз вопрос решен, его берут, наверное, на него рассчитывают. У него достаточная техника и скорость. То, что немножко росточка маловато... Ну, мы знаем еще массу звезд мирового уровня, которые не выделялись какими-то там атлетическими данными», — приводит слова Белоуса Metaratings.

ЦСКА объявил о переходе 19-летнего воспитанника «Пахтакора» 4 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Контракт рассчитан до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.

Чикиньо, Олег Рябчук и&nbsp;Арсен Захарян. РПЛ, трансферы: в «Спартак» едет крайний защитник из «Олимпиакоса», а где будет Захарян?

Источник: Metaratings
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Юрий Белоус
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