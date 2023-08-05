Белоус: «Файзуллаев поможет нападению ЦСКА, у него достаточная техника и скорость»

Футбольный менеджер Юрий Белоус оценил перспективы новичка ЦСКА Аббоса Файзуллаева.

«На юношеском уровне он неплохо смотрелся, был одним из лидеров, и вся его команда была хорошая. Это очень хорошее поколение футболистов. Насколько он сможет быть адаптирован к ЦСКА, сложно говорить, потому что это во многом зависит от главного тренера. Но раз вопрос решен, его берут, наверное, на него рассчитывают. У него достаточная техника и скорость. То, что немножко росточка маловато... Ну, мы знаем еще массу звезд мирового уровня, которые не выделялись какими-то там атлетическими данными», — приводит слова Белоуса Metaratings.

ЦСКА объявил о переходе 19-летнего воспитанника «Пахтакора» 4 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Контракт рассчитан до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.