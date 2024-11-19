Футбольный праздник Winline Трофи Тур возьмет старт в Грозном

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Сегодня, 19:25
Winline и Российская премьер-лига запускают новый масштабный проект — Winline Трофи Тур. Праздник для болельщиков со всей России, который будет выстроен вокруг главного футбольного трофея нашей страны — кубка победителей РПЛ.
Первый этап проекта пройдет с 25 ноября по 2 декабря в столице Чеченской Республики, Грозном. Кульминацией праздника станет матч 17-го тура российской премьер-лиги между местным «Ахматом» и московским «Динамо».
Winline Трофи Тур — масштабный праздник, который будет регулярно проводиться в течение футбольного сезона-2024/25 в разных регионах страны, объединяя болельщиков, команды и города вокруг заветного трофея. Его мечтает поднять над головой каждый игрок, а Winline и РПЛ предложат любителям футбола стать на шаг ближе к заветному кубку, окунувшись в атмосферу настоящего праздника.
Трофей будет представлен публике в городах присутствия российской премьер-лиги как на футбольных, так и городских локациях. Будут организованы фотозоны, конкурсы и розыгрыши уникальных призов, а территории вокруг стадионов в преддверии матчей станут центрами притяжения задолго до стартового свистка.
В рамках Winline Трофи Тура в Грозном пройдет тренировка футболистов «Ахмата» в одной из городских локаций, а болельщики получат шанс принять участие в конкурсе, главным призом которого станет заключение однодневного контракта с клубом с погружением в жизнь команды. Также любителей футбола будут ждать другие активности и розыгрыши уникальных призов.
Дополнительная и более детальная информация о проведении Winline Трофи Тур будет в ближайшее время опубликована на официальных каналах коммуникаций Российской премьер-лиги и ФК «Ахмат».
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|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)