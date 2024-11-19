Футбольный праздник Winline Трофи Тур возьмет старт в Грозном

Winline и Российская премьер-лига запускают новый масштабный проект — Winline Трофи Тур. Праздник для болельщиков со всей России, который будет выстроен вокруг главного футбольного трофея нашей страны — кубка победителей РПЛ.

Первый этап проекта пройдет с 25 ноября по 2 декабря в столице Чеченской Республики, Грозном. Кульминацией праздника станет матч 17-го тура российской премьер-лиги между местным «Ахматом» и московским «Динамо».

Winline Трофи Тур — масштабный праздник, который будет регулярно проводиться в течение футбольного сезона-2024/25 в разных регионах страны, объединяя болельщиков, команды и города вокруг заветного трофея. Его мечтает поднять над головой каждый игрок, а Winline и РПЛ предложат любителям футбола стать на шаг ближе к заветному кубку, окунувшись в атмосферу настоящего праздника.

Winline Трофи Тур.

Трофей будет представлен публике в городах присутствия российской премьер-лиги как на футбольных, так и городских локациях. Будут организованы фотозоны, конкурсы и розыгрыши уникальных призов, а территории вокруг стадионов в преддверии матчей станут центрами притяжения задолго до стартового свистка.

В рамках Winline Трофи Тура в Грозном пройдет тренировка футболистов «Ахмата» в одной из городских локаций, а болельщики получат шанс принять участие в конкурсе, главным призом которого станет заключение однодневного контракта с клубом с погружением в жизнь команды. Также любителей футбола будут ждать другие активности и розыгрыши уникальных призов.

Дополнительная и более детальная информация о проведении Winline Трофи Тур будет в ближайшее время опубликована на официальных каналах коммуникаций Российской премьер-лиги и ФК «Ахмат».