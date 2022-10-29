Габриэл рассказал, что хотел закончить с футболом после смерти отца

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Бразильский футболист «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, как перенес смерть отца.
«Год назад он заболел ковидом. Десять дней сидел дома на самоизоляции. Болезнь протекала без чего-то серьезного. Но потом пошли осложнения на печень. Его сразу положили в больницу. Там у него случился приступ, и его перевели на ИВЛ. На нем папа пролежал еще два дня, после чего Господь забрал его душу. Отцу было 58 лет. Когда я узнал о смерти отца, земля будто ушла из-под ног. Никогда в жизни не испытывал большей утраты. В одно время даже не знал, что делать — хотелось все бросить и закончить с футболом», — приводит слова Габриэла Sport24.
Он также заявил, что после этого ему было сложно сконцентрироваться на игре из-за чего качество его выступлений снизилось. По его словам, у него начались периодические проблемы со сном, потому что он постоянно думал об отце.
«Из всей этой ситуации меня вытащил совет, который дал мне однажды сам папа: «Постоянно тренируйся и работай, несмотря ни на что. Только так можно достичь своей цели». Мне это помогло собраться и начать играть даже лучше, чем прежде. 2022 год — лучший в моей карьере. Хочу посвятить его моему папе», — добавил Габриэл.
Бразилец перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.
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