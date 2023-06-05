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Сегодня, 18:05

Габулов назвал Акинфеева лучшим вратарем сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА, московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов отметил вклад вратаря Игоря Акинфеева в завоевание армейцами серебряных медалей РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Лучший вратарь сезона? Акинфеев. Он стабильнее всех других голкиперов провёл чемпионат. Второе место ЦСКА — это и его заслуга», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

37-летний Игорь Акинфеев провел 29 матчей в чемпионате России, пропустив в них 27 голов, меньше в РПЛ пропустил только «Зенит» (20). В активе Акинфеева 45 сейвов и даже один голевой пас.

ЦСКА занял итоговое второе место в таблице РПЛ, набрав 58 очков. Отставание от «Зенита» составило 12 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127043-vladimir-gabulov-akinfeev-luchshij-vratar-sezona-v-rpl.html
Владимир Габулов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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