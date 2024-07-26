Габулов назвал «Динамо» самым сильным московским клубом РПЛ

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» назвал самый сильный московский клуб в РПЛ.

«Сезон только начинается, и он может пойти по-разному. Учитывая выступления остальных московских клубов, «Динамо» можно назвать самым сильным. Но это не столько их заслуга, сколько, скорее, отсутствие стабильности и хороших результатов у других», — сказал Габулов «СЭ».

Следующий матч «Динамо» проведет против «Локомотива». Встреча пройдет в субботу, 27 июля, на «ВТБ Арене». Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Александр Абустин