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Сегодня, 16:00

Габулов назвал ненормальной ситуацию с количеством тренеров в «Химках»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты «Химок».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» высказался о частой смене тренеров в футбольном клубе «Химки».

«Сейчас много всего сказано на эту тему. В том числе и мной. Конечно, это ненормально, когда за сезон происходит такое количество смен тренеров. Сейчас, как мне кажется, «Химки» уже остановились в своем выборе. У Талалаева долгосрочный контракт. Посмотрим, как события будут развиваться дальше», — сказал Габулов «СЭ».

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Талалаев 11 апреля стал главным тренером «Химок». Эта команда стала для 50-летнего специалиста уже третьей по ходу текущего сезона. Ранее специалист тренировал «Ахмат» и «Торпедо».

«Химки» с 17 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Владимир Габулов
РПЛ
ФК Химки
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