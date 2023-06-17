Габулов: «Причиной провала «Химок» в этом сезоне являются неправильные и нефутбольные управленческие решения»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов назвал причины провала подмосковной команды в сезоне-2022/23.

«Причиной провала «Химок» в этом сезоне являются неправильные и нефутбольные управленческие решения. Они приводили к тем негативным результатам, которые были в команде. Микроклимат, отношение, организация и профессиональный подход должен начинаться с руководства клуба. Виновато ли руководство? Нет, я не привык оценивать такими категориями. Я не ищу крайних, а ищу причины», — цитирует Metaratings.ru Габулова.

«Химки» по ходу сезона сменили четырех тренеров: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Андрей Талалаев. Команда заняла предпоследнее место и вылетела из РПЛ в Первую лигу.