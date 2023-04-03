Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:28

Габулов назвал три фактора успешного выступления Дзюбы в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

«Дзюба сверхмотивирован сейчас. Сверхмотивация позволяет ему показывать такие результаты. А также низкий уровень нашего футбола. Плюс организованная игра «Локомотива», которую удалось поставить тренерскому штабу. Мастерство осталось на прежнем уровне. Физические кондиции не могут улучшаться с возрастом, он их держит на определенном уровне. Для премьер-лиги хорошо, что Дзюба феерит. Но надо объективно оценивать то, что уровень чемпионата оставляет желать лучшего. Я с нетерпением жду матча «Зенита» с «Локомотивом». Хочется посмотреть, как Дзюба будет выступать на этом уровне, как «Зенит» будет против Дзюбы играть. Но Дзюба молодец!» — сказал Габулов «СЭ».

34-летний нападающий провел за «Локомотив» 4 матча в РПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Артем Дзюба
Владимир Габулов
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Стало известно, когда Юран возглавит «Пари НН»
Сергеев: «Опасаюсь Дзюбу? Не знаю, всех нужно опасаться. Никакой недооценки «Локо» нет»
Семак: «Дзюба забил два прекрасных мяча «Пари НН», мы только рады. Артем заряжен»
«Оренбург» продает билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей
Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев: «Жаль, но «Спартаку» очков уже никто не вернет»

Нападающий «Локомотива» Изидор избежал операции в ходе восстановления после травмы колена