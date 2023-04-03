Габулов назвал три фактора успешного выступления Дзюбы в РПЛ

Экс-футболист сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

«Дзюба сверхмотивирован сейчас. Сверхмотивация позволяет ему показывать такие результаты. А также низкий уровень нашего футбола. Плюс организованная игра «Локомотива», которую удалось поставить тренерскому штабу. Мастерство осталось на прежнем уровне. Физические кондиции не могут улучшаться с возрастом, он их держит на определенном уровне. Для премьер-лиги хорошо, что Дзюба феерит. Но надо объективно оценивать то, что уровень чемпионата оставляет желать лучшего. Я с нетерпением жду матча «Зенита» с «Локомотивом». Хочется посмотреть, как Дзюба будет выступать на этом уровне, как «Зенит» будет против Дзюбы играть. Но Дзюба молодец!» — сказал Габулов «СЭ».