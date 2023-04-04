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Габулов объяснил, что помешало Гогниеву выстроить игру в «Химках»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал увольнение тренера Спартака Гогниева из подмосковных «Химок».

«Здесь я буду говорить только про футбольную и психологическую составляющую. Что касается ее, то состояние команды оставляет желать лучшего. При этом футболисты собрались неплохие и эпизодами команда показывала хороший футбол. Дело в том, что футболисты «Химок» угодили в психологическую яму, в которую легко попасть в ситуации, когда ты не побеждаешь уже очень давно. Это и помешало Гогниеву выстроить игру. Он не смог привести команду в чувство. На это и повлиял негативный фон, который сконцентрировался вокруг «Химок». Что касается его идей — они интересны. Но в данной ситуации они были не к месту. Им кровь из носу нужны были очки, а чтобы их набирать, нужно выбирать более рациональные тактики и схемы. Безусловно, эксперименты были интересными, порой мы видели зрелищный футбол, но это работает в сыгранной команде, где нет давления и негативного фона. Поэтому и не получилось реализовать те тренерские идеи, с которыми пришел Гогниев», — приводит слова Габулова RT.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1131918-gabulov-gogniev-himki
Владимир Габулов
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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