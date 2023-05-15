Габулов оценил работу спортивного директора «Динамо» Бувача

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов оценил работу спортивного директора бело-голубых Желько Бувача.

«Что сделал полезного Желько Бувач на посту спортивного директора? Если смотреть в глобальном масштабе, то, наверное, ничего. Вспоминается только выход в финал Кубка России, который был проигран. И третье место в РПЛ, когда нас лишили мест в еврокубках. Сложно это назвать положительными результатами. Единственное, что было сделано хорошо, — это неплохой подбор футболистов, неплохая трансферная политика была проведена в период его работы в клубе. Пригласил Сандро Шварца, который тоже продемонстрировал зрелищную игру. Но, опять же, стратегический результат не был достигнут в период Шварца. Весенняя часть была провалена, начало следующего сезона тоже было проведено ни шатко ни валко. Поэтому неоднозначное впечатление оставил о себе данный специалист. Необходимы кадровые изменения в управленческой структуре клуба. Нужно доверять такие ответственные должности молодым и амбициозным, честолюбивым россиянам. Которым небезразличен футбол в России и небезразлично «Динамо», которые настроены не просто работать в команде, а выигрывать что-то. Когда появится такой подход, тогда клуб будет достигать положительного результата в виде победы в Кубке или в РПЛ», — приводит слова Габулова RT.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды. В последнем туре москвичи разгромно проиграли «Ахмату» (0:3).