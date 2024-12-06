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Сегодня, 19:49

Габулов оценил результаты «Динамо» в первой части сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал результаты бело-голубых в первой части сезона.

«Как бы оценил первую часть сезона для «Динамо»? Всегда хочется лучшего. Болельщики «Динамо» уже очень долго ждут победы в чемпионате. Но снова первая часть сезона получается неоднозначной. Позиция в турнирной таблице говорит сама за себя. Надеюсь, что дальше у динамовцев получится прибавить», — приводит слова Габулова Legalbet.

После 17 туров «Динамо» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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