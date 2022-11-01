Мог ли Довбня предотвратить гол Промеса? Мнение Габулова

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высоко оценил игру голкипера «Торпедо» Александра Довбни в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«В матче «Спартак» — «Торпедо», конечно, нужно отметить вратаря автозаводцев Александра Довбню, который хорошо действовал в ближнем бою.

Так, в первом тайме он среагировал на непростой удар Зобнина под опорную ногу. Успел рукой преградить путь мячу в ворота. После перерыва голкипер вновь выиграл дуэль у Зобнина, который наносил плотный удар на средней высоте. При счете 0:1 не позволил Промесу оформить дубль, когда голландец бил под опорную ногу.

Ну и, конечно, было красивое спасение в первом тайме, на 14-й минуте после плотного удара Джикии со средней дистанции.

Вратарь мощно, резко реагировал на все эти эпизоды. Хороший матч в его исполнении.

Пропущенный гол. Здесь стоит отдать должное Промесу. Выскочил, перекинул. Довбня сократил дистанцию, бросился в ноги. Но мяч перескочил через него.

Наверное, нужно было не бросаться в ноги, а сократить дистанцию и сблокировать Промеса «стойкой паука» — увеличить площадь своего тела и закрыть большую площадь ворот. Либо, если бросаешься в ноги, надо уже играть в мяч. Но это ни в коем случае не претензия к Александру», — сказал Габулов «СЭ».

В 7 матчах сезона-2022/23 Довбня пропустил 7 голов, одну игру голкипер провел на ноль.