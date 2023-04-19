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Сегодня, 17:18

Габулов поддерживает идею проведения чемпионата России с плей-офф

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос, как бы он отнесся к изменениям в РПЛ.

«Такие вопросы с ходу на коленке не решаются, не рассматривают. Они очень глубоко изучаются, прорабатываются, только потом выносятся, как минимум на обсуждение. Понятно, что назрели реформы в российском футболе, я об этом еще год назад говорил, когда нас исключили отовсюду. Мое мнение, я и сам участвовал в соревнованиях в бельгийском формате проведения чемпионата. Там тоже плей-офф, сначала идет регулярный чемпионат, потом команды делятся соответственно с занятыми местами, а потом проводится плей-офф. В плей-офф определяется чемпион и команды, которые вылетают. Соревнования регулярного первенства совсем не сравнивается с плей-офф, потому что в регулярном соревновании играешь и зарабатываешь очки, а потом после завершения регулярного соревнования все эти очки делятся. Получается, какой бы отрыв не был в плей-офф он в течении трех матчей может нивелироваться. Частое количество матчей топ-клубов между собой, большое количество. Я больше за эту модель, потому что сам участвовал, и там все логически объяснимо, нет нарушения спортивного принципа, нет проходных матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Габулова.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-reformy-v-rossijskom-futbole-nazreli-ya-za-provedenie-chempionata-s-plej-off/
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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