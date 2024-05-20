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Сегодня, 19:55

Габулов о Латышонке: «Он неплохо заявил о себе, чтобы вырасти в большого вратаря»

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Бывший голкипер сборной России и футбольный функционер Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» успехи вратаря «Балтики» Евгения Латышонка.

Футболист попал в символическую сборную FONBET Кубка России, набрав 62 процента голосов среди голкиперов.

«За тот отрезок, который Евгений провел в премьер-лиге, он неплохо о себе заявил, но для того, чтобы вырасти в большого вратаря, ему нужно много работать и показывать стабильную игру. Выход «Балтики» в финал Кубка России — по большей части его заслуга. Но это аванс, который нужно оправдывать на тренировках и играх. Не стоит забывать, что именно «Балтика» дала шанс Латышонку проявить себя, сезон еще не закончен и стоит сделать все, чтобы команда осталась в РПЛ», — сказал Габулов «СЭ».

«Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России-2023/2024 в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

(Софья Грецкая)

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