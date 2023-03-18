0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:56

Габулов похвалил «Динамо» после победы над «Уралом» в матче РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о победе «Динамо» над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.

«Это был непростой матч для обеих команд. Игра вышла вязкая, было очень много борьбы. Плюс ко всему играли на тяжелом поле, было видно, что газон достаточно сырой. Тем не менее команды проявляли огромное желание играть, комбинировали. Сегодня мне очень понравился характер игры «Динамо». Несмотря на то что «Урал» владел тотальным преимуществом и доминировал, динамовцы справились с натиском и проявили характер, вследствие чего смогли победить в таком сложном для них матче. Очень понравилась атакующая линия «Динамо». В особенности Тюкавин, Гладышев, очень старательно играл Захарян. В концовке они создали ряд острых моментов, смогли забить гол, который отменили из-за офсайда. Но парни не опустили руки и смогли додавить «Урал». Прекрасно то, что «Динамо» смогло одержать две волевые победы в последних матчах, но пока рано говорить о какой-то стабильности в их игре, потому что это футбол», — приводит слова Гладилина RT.

«Динамо» прервало 16-матчевую серию «Урала» без поражений. Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах.

«Урал» находится на 10-й строчке (25 очков).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1124862-gabulov-dinamo-ural
dsadadad
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Локомотив» — «Краснодар»: Кади столкнулся с Олусегуном и получил рассечение
«Локомотив» — «Краснодар»: Кордоба удвоил преимущество гостей
В «Оренбурге» сообщили, когда начнут процедуру получения паспорта РФ для Веры и Мансильи
Камоцци назвал спал результатов «Спартака» следствием старых проблем
«Локомотив» — «Краснодар»: гости открыли счет в игре
Зарема — о поражении «Спартака»: «Не надо посыпать голову пеплом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема — о поражении «Спартака»: «Не надо посыпать голову пеплом»

Габулов назвал Тюкавина одним из лучших футболистов на данный момент