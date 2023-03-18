Габулов похвалил «Динамо» после победы над «Уралом» в матче РПЛ

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о победе «Динамо» над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.

«Это был непростой матч для обеих команд. Игра вышла вязкая, было очень много борьбы. Плюс ко всему играли на тяжелом поле, было видно, что газон достаточно сырой. Тем не менее команды проявляли огромное желание играть, комбинировали. Сегодня мне очень понравился характер игры «Динамо». Несмотря на то что «Урал» владел тотальным преимуществом и доминировал, динамовцы справились с натиском и проявили характер, вследствие чего смогли победить в таком сложном для них матче. Очень понравилась атакующая линия «Динамо». В особенности Тюкавин, Гладышев, очень старательно играл Захарян. В концовке они создали ряд острых моментов, смогли забить гол, который отменили из-за офсайда. Но парни не опустили руки и смогли додавить «Урал». Прекрасно то, что «Динамо» смогло одержать две волевые победы в последних матчах, но пока рано говорить о какой-то стабильности в их игре, потому что это футбол», — приводит слова Гладилина RT.

«Динамо» прервало 16-матчевую серию «Урала» без поражений. Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах.

«Урал» находится на 10-й строчке (25 очков).