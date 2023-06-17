Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:13

Габулов: «ЦСКА надо усиливаться, чтобы прогрессировать и быть конкурентоспособным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок ЦСКА Владимир Габулов считает, что нынешней команде красно-синих есть много, над чем работать.

«Сложно оценивать перспективы и потенциал ЦСКА, но, конечно, у «армейцев» все это есть. Но больше у «красно-синих» есть того, над чем надо работать. Нужно нарабатывать ментальность и дух победителя, который был свойственен ЦСКА нашего времени. С помощью этих качеств команда выступала долгие годы, благодаря тем легендам, которые были в составе. Также нужно прибавлять в мастерстве и в общей командной уверенности, чтобы показывать еще более стабильный и зрелищный футбол. Чтобы иметь возможность конкурировать с «Зенитом» и стараться навязать им борьбу за первые места.

Нынешнее поколение ЦСКА — Чалов, Кучаев, Обляков и Дивеев могут стать новыми легендами клуба через упорный труд. Они не должны делать поблажек самим себе. Также ребята должны быть требовательны к себе, к партнерам. Нужно, чтобы была ментальность и конкуренция. Верю, что у этого ЦСКА может все получится. Но «армейцам» надо усиливаться, чтобы прогрессировать и быть конкурентоспособными», — сказал Габулов Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял 2-е месте в турнирной таблице РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.

Источник: https://metaratings.ru/news/gabulov-cska-dlya-konkurentosposobnosti-nuzhno-narabatyvat-mentalnost-i-dukh-pobeditelya-259278/
Владимир Габулов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жирков: «Интересно попробовать себя в тренерстве, но помощником. Точно не главным»