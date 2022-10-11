Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Владимир Габулов: «Ломаев виноват в первом и четвертом голах «Спартака»

Габулов считает, что Ломаев виноват в первом и четвертом голах «Спартака»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Иван Ломаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов считает, что вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев слабо играет на выходах. 38-летний экс-футболист оценил игру голкипера самарцев в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:5)

— Игра Ломаева в матче со «Спартаком»? Пять пропущенных мячей... Причем две явные ошибки — при первом и четвертом голах. Разберем эти эпизоды.

Гол Промеса. Квинси пробивал с лета, из пределов штрафной. Но мяч летел во вратаря. Мы видели, как в этом туре в такой ситуации хладнокровно сыграл Шунин. Но вот Ломаеву как раз этого качества и не хватило. Он исполнил что-то непонятное. Ведь достал мяч, но отбил его в ворота. Не знаю... Может быть, здесь стоит говорить о проблемах с психологией.

Гол Литвинова на 73-й минуте. Хоть комментаторы и восторгались подачей Промеса, считаю, Ломаев должен был сыграть на перехвате. Мяч летел над вратарской, в хорошей верхней точке. Просто сделай шаг — и абсолютно спокойно либо забери его намертво, либо выбей кулаком. Никто же его не блокировал. В очередной раз приходится отметить неуверенные действия Ивана при фланговых подачах. Над этим нужно обязательно работать.

Понравились действия Ломаева при счете 0:1, когда он среагировал на удар Пруцева, который после передачи из глубины поля бил в касание. У голкипера была хорошая стойка и позиция. Он успел сложиться на нижний мяч.

Несмотря на критику в адрес Ивана, мне бы хотелось его поддержать. Он еще молодой вратарь. У всех бывают провальные игры. Главное — психологически не ломаться, продолжать упорно работать на тренировках, чтобы нивелировать свои ошибки.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов
Матвей Сафонов. Почему так ошибся Сафонов? Недостаток Ломаева. Тонус Акинфеева. Экспертиза Габулова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Владимир Габулов
Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Форварды «Зенита» не забивают. С Дзюбой и Азмуном было бы лучше?
«Обидно, что меня предала лучшая подруга». Фигуристка, вернувшаяся из Италии, устроила скандал в России
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Junge Welt узнал о желании Запада разорить Россию
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Габулов объяснил, почему Сафонов пропустил от Миронова в матче «Ростов» — «Краснодар»
Как изменится «Локомотив»: вместо Плутника — Нагорных, новый тренер — Галактионов?
Габулов — о Худякове: «Самоуверенность при игре ногами всегда наказывается»
Почему так ошибся Сафонов? Недостаток Ломаева. Тонус Акинфеева. Экспертиза Габулова
Нагорный: «На матче «Спартак» — «Крылья Советов» был в качестве гостя. В этом году я болею за родной «Ростов»!»
Полузащитник «Динамо» Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Габулов — о Худякове: «Самоуверенность при игре ногами всегда наказывается»

Чочиев рассказал, как однажды подрался с Полозом