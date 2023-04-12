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Габулов прокомментировал назначение Талалаева на пост главного тренера «Химок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

«Андрей Талалаев — хороший и грамотный специалист с определенным видением футбола, со спортивным характером. В «Торпедо» у него не получилось скорее не из-за игровых, а из-за рабочих аспектов. Говоря по-простому, не сработались. И в «Химках» этот фактор тоже выйдет на первый план. Потому что, работая крайний раз в подмосковном клубе, Талалаев работал с другими футболистами, там он собирал команду самостоятельно, и футболисты были готовы за него грызть землю. Наверняка он настроит этот состав на такой же лад. Но решающим фактором, который определит результат работы тренера, будет фактор взаимодействия с руководством», — цитирует RT Габулова.

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134988-gabulov-talalaev-specialist-ximki
Андрей Талалаев
Владимир Габулов
Футбол
ФК Химки
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