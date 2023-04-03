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Габулов прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о поражении бело-голубых от «Сочи» в матче 21-го тура РПЛ (0:2).

«Ключевыми эпизодами в матче «Динамо» — «Сочи» явились удаление вратаря «Сочи» и последующий отбитый пенальти выведшего на замену Адамова. «Динамо» имело ряд острых моментов, в ходе которых они могли отличиться и открыть счет, но и в этих эпизодах вратарь «Сочи» был великолепен. «Динамо» должно реализовывать преимущество в количестве футболистов на поле на протяжении такого долгого отрезка времени. В этих случаях тренерский штаб должен реагировать более качественно, чтобы игра команды была соответствующей. Что касается игры «Сочи», они молодцы. Перетерпели, выдержали, старались действовать очень организованно и цепко при оборонительных действиях. А когда появились возможности, то реализовали свои моменты», — приводит «Чемпионат» слова Габулова.

На данный момент «Динамо» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 21 тур. «Сочи» расположился на 9-й позиции (31 очко).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5054449-vladimir-gabulov-vyskazalsya-o-porazhenii-dinamo-ot-sochi.html
Владимир Габулов
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