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Сегодня, 07:13

Габулов: «Когда УЕФА и ФИФА примут решение о нашем возвращении, тогда можно говорить об оттепели»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал возможное возвращение российских команд на международные соревнования.

«Оттепелью можно считать, когда все перейдет от слов к делу, будут приняты решения о послаблении. Пока такие заявления — просто слова. Может, в кулуарах разговоры и ведутся, нашей федерации сообщают о других позициях. Когда будут приняты решения, тогда можно говорить об оттепели со стороны УЕФА и ФИФА», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Источник: РБ Спорт
Владимир Габулов
Сборная России по футболу
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