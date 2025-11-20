Габулов раскритиковал подготовку вратарей «Динамо»

Сегодня, 19:59
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратарей «Динамо» в этом сезоне.
«По квалификации и уровню мастерства лучший — Лунев. Но, кто бы ни играл в воротах «Динамо», всегда есть какие-то проблемы. Это говорит о том, что уровень подготовки вратарей низкий. Тренер голкиперов команды Дмитрий Изотов не соответствует уровню клуба. Лунев — игрок уровня сборной: с регалиями, опытом, высоким уровнем мастерства. Его просто надо правильно готовить. Вратарь сам себя тренировать не может. Если подготовка будет соответствующая, то и остальные будут прогрессировать», — сказал Габулов «СЭ».
В этом сезоне 34-летний Лунев провел 8 матчей за «Динамо» во всех турнирах, 1 из которых сыграл на ноль.
Михаил
Всё верно Габулов сказал
20.11.2025
Динамов
До тех пор, пока в ФК Динамо на должности вратарей будет бандит Изотов, попавший в клуб ПО БЛАТУ (как кореш Гафина по даче), не имеющий никакого отношения к тренерству, до тех пор и не будет у Динамо вратарей!
20.11.2025
bernly017
габулова забыли спросить!!!….иди работай!!!
20.11.2025
Lars Berger
Габулов: "Во всём виноват Валера".
20.11.2025