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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов отметил вклад вратаря Игоря Акинфеева в завоевание ЦСКА серебряных медалей чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
«Лучший вратарь сезона? Акинфеев. Он стабильнее всех других голкиперов провел чемпионат. Второе место ЦСКА — это и его заслуга», — цитирует Габулова «Чемпионат».
На первой ежегодной премии РПЛ Акинфеев получил награду лучшему вратарю сезона. В минувшем сезоне он провел 29 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 27 мячей и 10 игр отстоял на ноль. 37-летний голкипер 5 раз признавался лучшим вратарем России по версии РФС.