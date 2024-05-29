Габулов — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Для всего российского футбола переход Матвея — это большой плюс»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«На его карьере это скажется однозначно позитивно. Вообще для всего российского футбола переход Матвея — это большой плюс, при текущих обстоятельствах. Сейчас же ему нужно прогрессировать для достойной конкуренции с Доннаруммой», — сказал Габулов «СЭ».

25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) и пропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

(Денис Сафронов)