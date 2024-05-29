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Сегодня, 14:16

Габулов — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Для всего российского футбола переход Матвея — это большой плюс»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«На его карьере это скажется однозначно позитивно. Вообще для всего российского футбола переход Матвея это большой плюс, при текущих обстоятельствах. Сейчас же ему нужно прогрессировать для достойной конкуренции с Доннаруммой», сказал Габулов «СЭ».

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25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) и пропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

(Денис Сафронов)

Владимир Габулов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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