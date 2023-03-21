Габулов: «Интрига в чемпионате России, безусловно, есть»

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что в чемпионате России сохраняется интрига.

«Интрига, безусловно, есть. Все зависит от того, насколько быстро «Зенит» выйдет из состояния спада. Возможно, он краткосрочен, а может быть, это только начало чего-то более сложного. Если предстоящие матчи питерцам выиграть не удастся, то нас ждёт интересный отрезок в РПЛ. Но интрига еще зависит от команд-преследователей, они не могут играть стабильно и агрессивно набирать очки. Это бы подогревало интригу еще больше. Так что в розыгрыше еще 30 очков, и в течение этих десяти матчей может произойти все что угодно. Поэтому никогда нельзя говорить, что всё уже решено, когда чемпионат математически не окончен», — цитирует RT Габулова.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идуший на втором месте.