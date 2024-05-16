Габулов считает, что вполне логично пригласить Игнашевича возглавить ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение Сергея Игнашевича главным тренером армейского клуба.

«Такое решение вполне логично, потому что ЦСКА в этом году по результатам провалился. Рассматривать на пост главного тренера армейцев Сергея Игнашевича вполне логично. Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу с целью формирования боеспособного коллектива, который будет бороться за самые высокие места. Знания, опыт, качества, способности и амбиции специалиста позволяют выстраивать работу в таком ключе», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что по окончании сезона-2023/24 главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Рубин». Соглашение специалиста с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Однако пока команда не показывает желаемых руководством результатов.

Софья Грецкая