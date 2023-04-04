Габулов считает, что Юран сможет провести нужную работу в «Пари НН»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на назначение тренера Сергея Юрана в «Пари Нижний Новгород».

«Для «Пари НН» это определенно хорошая кандидатура. У Юрана все-таки есть опыт по спасению команд. Год назад у него была аналогичная ситуация — когда мы приглашали его в «Химки», и он смог решить поставленную задачу. На мой взгляд, там даже хуже было. Сейчас «Пари НН» вполне бойцовская и конкурентоспособная команда, у них хороший состав. И если Юран сможет провести нужную работу, то дела у команды наладятся. При этом я бы не стал называть Сергея антикризисным менеджером. Нужно понимать, что футбольный коллектив и команда в целом — это достаточно сложный механизм, с которым не каждый человек сможет справиться. Здесь все индивидуально. Получится ли у Юрана — увидим», — приводит слова Габулова RT.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.