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Сегодня, 17:27

Габулов считает, что Юран сможет провести нужную работу в «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на назначение тренера Сергея Юрана в «Пари Нижний Новгород».

«Для «Пари НН» это определенно хорошая кандидатура. У Юрана все-таки есть опыт по спасению команд. Год назад у него была аналогичная ситуация — когда мы приглашали его в «Химки», и он смог решить поставленную задачу. На мой взгляд, там даже хуже было. Сейчас «Пари НН» вполне бойцовская и конкурентоспособная команда, у них хороший состав. И если Юран сможет провести нужную работу, то дела у команды наладятся. При этом я бы не стал называть Сергея антикризисным менеджером. Нужно понимать, что футбольный коллектив и команда в целом — это достаточно сложный механизм, с которым не каждый человек сможет справиться. Здесь все индивидуально. Получится ли у Юрана — увидим», — приводит слова Габулова RT.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1131919-gabulov-yuran-pari
Владимир Габулов
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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