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Сегодня, 08:24

Габулов считает справедливым увольнение Федотова из ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Абсолютно справедливое решение, неожиданностью не стало, все к этому шло, руководство ЦСКА приняло правильное решение в связи с отсутствием результата как в кубке, так и в чемпионате. В целом ЦСКА по ходу сезона не показывал тот уровень футбола, который должен был показывать, к которому привыкли все болельщики, не было стабильности, красивой игры, поэтому и не было результата. Хотя претендовать на это ЦСКА был обязан.

Я изначально скептически относился к назначению Федотова в ЦСКА, я понимал, что это не тот тренерский штаб, который способен выстроить работу в длинную, с перспективами, потенциалом, чтобы закрепиться среди ведущих клубов страны по игре и результату», — приводит слова Габулова ТАСС.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России и серебряные медали национального первенства в сезоне-2022/23. В прошедшем сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ и дошел до финала пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором уступил «Зениту».

Источник: ТАСС
Владимир Габулов
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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