Габулов считает справедливым увольнение Федотова из ЦСКА

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера армейцев.

«Абсолютно справедливое решение, неожиданностью не стало, все к этому шло, руководство ЦСКА приняло правильное решение в связи с отсутствием результата как в кубке, так и в чемпионате. В целом ЦСКА по ходу сезона не показывал тот уровень футбола, который должен был показывать, к которому привыкли все болельщики, не было стабильности, красивой игры, поэтому и не было результата. Хотя претендовать на это ЦСКА был обязан.

Я изначально скептически относился к назначению Федотова в ЦСКА, я понимал, что это не тот тренерский штаб, который способен выстроить работу в длинную, с перспективами, потенциалом, чтобы закрепиться среди ведущих клубов страны по игре и результату», — приводит слова Габулова ТАСС.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России и серебряные медали национального первенства в сезоне-2022/23. В прошедшем сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ и дошел до финала пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором уступил «Зениту».