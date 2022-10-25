Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Габулов: «Селихов совершил самое красивое спасение тура»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Новости

Бывший вратарь сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов в интервью «СЭ» высоко оценил игру голкипера «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура чемпионата России с «Химками» (5:0).

— Отмечу качественную игру Александра Селихова. В ряде моментов он проявил высший уровень мастерства.

На 28-й минуте голкипер красно-белых, пожалуй, совершил самое красивое спасение всего тура. Магомедов нанес обводящий удар в направлении дальней «девятки». Но Саша в лучших традициях вратарской техники, с небольшим переступом, с мощным толчком, дальней рукой навытяжку вытащил этот мяч из-под перекладины.

На 51-й минуте Руденко бил из-под защитника с левой ноги в дальний угол, низом. Селихов опять сработал навытяжку, все сделал своевременно, из хорошей стойки. Были еще удары под перекладину со средней-дальней дистанции Глушакова и Гулиева. Но с такими моментами вратарь уровня премьер-лиги обязан справляться.

Никита Чернов и&nbsp;Александр Селихов. Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Александр Селихов
Владимир Габулов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
По правилам ли Сычевой пробил пенальти Акинфееву? Мнение Габулова
Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»
Габулов — о голе Камано: «Шунин ошибся с позицией»
Габулов — об игре «Химок»: «Это антифутбол!»
Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова
Магомед Адиев: «Знаю, что Алип хочет больше играть и рассматривает другие чемпионаты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Агент Дивеева подтвердил информацию об интересе итальянских клубов

Колыванов: «Чалову не стоит переходить в «Венецию» из такой команды, как ЦСКА»