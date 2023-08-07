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Сегодня, 04:03

Габулов: «В последнее время не заезжал к Мандрыкину, и тем тяжелее новость о его смерти»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на смерть экс-голкипера ЦСКА Вениамина Мандрыкина.

«Меня шокировала эта новость. Очень сложно подобрать слова. Сегодня мне об этом сообщил Вячеслав Викторович Чанов. В этой ситуации хочется в первую очередь выразить слова соболезнования родственникам. Очень жаль, очень... За последние 13 лет ему было тяжело находиться в положительном расположении духа. К сожалению, в последнее время мне не доводилось заезжать, общаться, и тем тяжелее сегодняшняя печальная новость», — приводит слова Габулова Sport24.

О смерти 41-летнего Мандрыкина стало известно 6 августа.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/football/news-565633-gabulov-k-sozhaleniyu-v-posledneye-vremya-ne-zayezzhal-k-mandrykinu-i-tem-tyazheleye-novost-o-yego-smerti
Вениамин Мандрыкин
Владимир Габулов
ФК ЦСКА (Москва)
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