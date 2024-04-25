Габулов об обвинениях ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА: «Может, у них там отклонения в голове произошли? Это полная чушь, смешно читать даже»

Экс-голкипер ЦСКА Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» ответил на обвинения бывшего тренера «Осера» Ги Ру в том, что московский клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Это полная чушь, смешно даже слышать. Если человек такого уровня не то, что говорит, а даже думает об этом — значит он не профессионален. Может, у него какие-то отклонения в голове произошли. Мне интересно посмотреть на людей, кто такие вещи может реализовать. Я прекрасно помню то противостояние с «Осером», с ними были очень сложные матчи. На выезде все было в их руках и они нас переиграли. Но матч в Москве они полностью проиграли и никаких судейских моментов не было», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее Ги Ру заявил, что после первого матча между командами попросил одного парня обыскать сумки арбитров. Молодой человек, по словам экс-тренера «Осера», нашел там «великолепные часы с рубинами».

В сезоне-2004/05 ЦСКА дошел до финала Кубка УЕФА и обыграл «Спортинг» со счетом 3:1.

(Константин Передерий)