Габулов забыл назвать «Спартак», когда перечислял конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Сегодня, 05:26
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов назвал команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.
— Вы недавно говорили, что «Динамо» — самый сильный московский клуб. Это главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?
— Эти слова были сказаны на основе прошлого сезона. Время покажет, кто составит конкуренцию «Зениту», — цитирует Sport24 Габулова. — Сейчас и «Локомотив» хороший ход набрал, и «Динамо» неплохо играет, и у ЦСКА есть все возможности. Сезон покажет, сейчас рано делать выводы. Кто стабильнее его проведет, тот и будет претендовать на чемпионство.
— Вы назвали «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, но не сказали о «Спартаке». Почему?
— Забыл (смеется).