Габулов забыл назвать «Спартак», когда перечислял конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов назвал команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

— Вы недавно говорили, что «Динамо» — самый сильный московский клуб. Это главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Эти слова были сказаны на основе прошлого сезона. Время покажет, кто составит конкуренцию «Зениту», — цитирует Sport24 Габулова. — Сейчас и «Локомотив» хороший ход набрал, и «Динамо» неплохо играет, и у ЦСКА есть все возможности. Сезон покажет, сейчас рано делать выводы. Кто стабильнее его проведет, тот и будет претендовать на чемпионство.

— Вы назвали «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, но не сказали о «Спартаке». Почему?

— Забыл (смеется).