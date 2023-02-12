Гацкан ответил на вопрос, может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос, сможет ли его бывший клуб навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«По силам ли «Ростову» тягаться с «Зенитом»? Будет тяжко, но в футболе все возможно. Чемпионат Англии показывает, что даже десять очков разницы можно вернуть. Футбол — непредсказуемая игра», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Ростов» занимает третью строчку (35 очков).