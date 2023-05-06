Гацкан поделился мнением о борьбе команды за первое и второе места чемпионата России

Бывший защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о борьбе команды за первое и второе места чемпионата России.

«В матче с «Факелом» все зависит от «Ростова». Если они будут готовы к игре, подойдут в хорошей физической форме, в нужных ментальном и психологическом состояниях, то все будет хорошо. Думаю, на своем поле ничего не помешает «Ростову» взять три очка в матче с «Факелом». И так понятно, что «Зенит» — чемпион. Это было ясно еще после первого круга. Так что на один матч позже или раньше — значения не имеет. Сможет ли «Ростов» удержать второе место? Если будет второе место, будет супер. Никто от этого результата не откажется. Шансы есть всегда. Если терять меньше очком, чем конкуренты, то все возможно. Тем более у всех трех команд тяжелый календарь, у ЦСКА еще и очная встреча с «Ростовом». Так что впереди будет интересный отрезок. Я лично хочу, чтобы «Ростов» был как можно выше», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

После 25 туров второе место в РПЛ занимает «Ростов» с 50 очками, на третьем — «Спартак» (49), а на четвертом — ЦСКА (48).