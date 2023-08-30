Гацкан предположил, какого игрока не хватает «Ростову» для усиления команды

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о том, какого игрока не хватает команде для усиления игры.

«Если честно, не хватает таких игроков, как Тимофей Калачев и Кристиан Нобоа, который мог связать оборонительную линию с атакующей. По мне, проблемная зона и проблемный игрок — тот, который играет на созидание и может дать последний пас», — приводит Sport24 слова Гацкана.

Также он оценил результаты «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас чемпионат только начался и рано делать выводы. Логистика сильно мешает «Ростову» и «Краснодару». У других команд больше времени на восстановление и они легче переносят перелеты», — добавил экс-игрок ростовчан.

«Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. В 7-м туре южане сыграют против «Динамо». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.