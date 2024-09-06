Гацкан рассказал, как добыл игровую футболку Роналду для собственного бара

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан рассказал, как у него получилось заполучить игровую майку португальского форварда Криштиану Роналду.

— У вас тут висит огромное количество футбольных маек. Ваша личная коллекция?

— Ага. В какой-то момент она стала настолько большой, что мне захотелось ее где-то выставить. Бар идеально подходит для этого.

— Тут и Криштиану есть. Как выцепили?

— Помнишь, у нас «Ростове» играл испанец — Сесар Навас?

— Как не помнить. Легенда.

— Он же воспитанник «Реала» и еще со времен академии дружит с Касильясом. Я об этом знал, поэтому попросил Сесара достать мне майку Роналду. Для него не проблема, а мне приятно, — цитирует Гацкана Sport24.

Гацкан выступал за «Ростов» с 2008-го по 2019-й год.