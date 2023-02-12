Гацкан считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ осталась

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением, осталась ли интрига в оставшихся матчах чемпионата России.

«Я думаю, что осталось слишком много туров, чтобы говорить, что интрига мертва. Интрига должна быть — это же футбол. Этот тот вид спорта, в котором интрига всегда есть», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гацкана.

Также он ответил на вопрос, кто его удивил на Зимнем Кубке РПЛ.

«По этому турниру что-то четкое трудно говорить. Все команды на сборах, все проделывают большой объем работы. Я думаю, что результаты на этом турнире ни о чем не говорят. У каждой команды есть свой план, который они должны выполнить. Тренеры просматривают футболистов, например. Сравнивать эти матчами с играми в РПЛ никак нельзя», — добавил Гацкан.

Сезон РПЛ возобновится после зимней паузы 3 марта. По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 очками. «Ростов» расположился на третьей позиции (35 очков).