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Сегодня, 14:07

Гацкан считает, что «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос, сможет ли команда Валерия Карпина побороться за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Гацкана.

Также он объяснил, в чем заключается феномен нынешнего «Ростова».

«Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича. Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин — очень хорошее приобретение для «Ростова», их связка с Комличенко — топ. Они приносят команде очки. Очень хорошая команда. Есть молодежь, которая не портит картину», — добавил специалист.

На данный момент «Ростов» с 32 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-rostovu-po-silam-poborot-sya-za-chempionstvo-v-e-tom-sezone/
Александр Гацкан
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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