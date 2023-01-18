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Сегодня, 13:37

Гацкан уверен, что у «Ростова» все будет хорошо во второй части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от выступлений желто-синих во второй части сезона.

«Жду интересных матчей во второй части сезона и надеюсь, что будет борьба за чемпионство. Но, скорее всего, «Зенит» никого не подпустит к себе. Что касается «Ростова», думаю, что у команды все будет хорошо. Там достойный подбор игроков. Я бы даже сказал, что «Ростов» отлично выступит во второй части сезона», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gatskan-u-rostova-vse-budet-horosho-vo-vtoroj-chasti-sezona/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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