Гацкан вспомнил о драке Адамова и Луценко на тренировке «Ростова»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал о драке между экс-одноклубниками Романом Адамовым и Евгением Луценко на тренировке команды.

«Луценко как-то сцепился с Адамовым на тренировке. Женя пошел с мячом, обыграл Рому — ему не понравилось. Пошел в подкат сзади. Луц спокойный, но тут не выдержал, просто молча встал — и как даст Адамову апперкотом в лицо! Понятно, завязалась драка. Разняли», — приводит слова Гацкана Sport24.

Адамов выступал за «Ростов» с 2001 по 2004 годы, а затем с 2010-го по 2012-й. Луценко играл за ростовчан с 2009 по 2010 годы.