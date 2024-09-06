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Сегодня, 17:30

Гацкан вспомнил о драке Адамова и Луценко на тренировке «Ростова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал о драке между экс-одноклубниками Романом Адамовым и Евгением Луценко на тренировке команды.

«Луценко как-то сцепился с Адамовым на тренировке. Женя пошел с мячом, обыграл Рому — ему не понравилось. Пошел в подкат сзади. Луц спокойный, но тут не выдержал, просто молча встал — и как даст Адамову апперкотом в лицо! Понятно, завязалась драка. Разняли», — приводит слова Гацкана Sport24.

Адамов выступал за «Ростов» с 2001 по 2004 годы, а затем с 2010-го по 2012-й. Луценко играл за ростовчан с 2009 по 2010 годы.

Источник: Sport24
Александр Гацкан
Евгений Луценко
Футбол
ФК Ростов
Роман Адамов

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